Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buradan elde edilen gelir Afrika’da su kuyusu açmak için kullanıldı. ‘Sen de Tanık Ol’ isimli projesini devam ettiren oyuncu, süresiz ajandası ile Afrika ve dünyadaki kuraklık tehdidine karşı dikkat çekmeye devam ediyor. Dün ajandasını Kanyon D&R’da imzalayan Düzyatan “Afrika nüfusunun yüzde 53’ü hâlen temiz suya ulaşamıyor. ‘Sen de Tanık Ol’, masum insanların sürdürülebilir temiz su kaynaklarına ulaşmaları için atılmış bir adım. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.