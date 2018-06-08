Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarla oyunlar oynayan ve derslerine katılan ünlü oyuncu, duygu dolu ziyaretle ilgili şunları söyledi: Bugün burada çocuklarla vakit geçirmek tarifsiz bir mutluluk benim için. Bir sezon boyunca otizmin farkındalığını artırmak adına önemli projeler yürüttük. Biz çok heyecanlıyız böyle bir birlikteliğin parçası olduğumuz için. Otizmin aslında bir hastalık değil; bir farklılık olduğunu bu proje ile herkese anlatmaya çalışıyoruz.