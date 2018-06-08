Çocuklarla oyunlar oynayan ve derslerine katılan ünlü oyuncu, duygu dolu ziyaretle ilgili şunları söyledi: Bugün burada çocuklarla vakit geçirmek tarifsiz bir mutluluk benim için. Bir sezon boyunca otizmin farkındalığını artırmak adına önemli projeler yürüttük. Biz çok heyecanlıyız böyle bir birlikteliğin parçası olduğumuz için. Otizmin aslında bir hastalık değil; bir farklılık olduğunu bu proje ile herkese anlatmaya çalışıyoruz.
İynemli: Bu kucaklaşma tarifsiz mutluluk
08.06.2018 - 02:25 | Son Güncelleme: 08.06.2018 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un yıldız oyuncusu Aras Bulut İynemli, sezon finali öncesi Tohum Otizm Vakfının Şişli’deki okulunda otizmli çocuklarla bir araya geldi.
Etiketler : aras bulut iynemli,
563774 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/563774.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER