Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Survivor eleme günü geldi çattı. Sayıları her geçen gün azalan takımların stresi iki katına çıktı. Kıbrıs'taki büyük final için geri sayım başladı. Tek bir kişi şampiyon olacak. Bu hafta Survivor'da Turabi çok ciddi bir şekilde düştü. Oyunda düşmesine rağmen sona kadar devam etti. Çığlık çığlığa hastaneye kaldırıldı. Ünlüler takımı bir büyük şok daha yaşadı. Sema oyun esnasında yükseklik korkusu nedeniyle parkurdan atlayamadı. Ünlüler takımı ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Survivor'da bütün oyunlar yalan tek gerçek dokunulmazlık. Kıran kırana mücadele devam ediyor. Survivor her bölümü her anı ayrı bir heyecan. Ünlüler takımı bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Sona Merve ile Adem kaldı. Sona doğru yaklaşırken kritik kolyenin sahibi Adem oldu. İkinci dokunulmazlığı kimin kazanacağı büyük bir merak konusu. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor kim elendi? gibi sorular aratılıyor. Tüm sorularınızın cevabı en detaylı şekilde haberimizde.

TURABİ'YE SAKATLIK ŞOKU!

'Survivor 2018'in dün akşam ekrana gelen bölümü ciddi bir sakatlığa sahne oldu. İletişim oyununda yaşadığı sakatlık nedeniyle büyük acı çeken ve hastaneye kaldırılan Turabi Çamkıran ile ilgili Adem yaşananları anlattı.Ünlüler takımından Turabi Çamkıran, iletişim oyununda Anıl Berk Baki ile karşı karşıya geldiği mücadelede belinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Parkurun başında sert bir şekilde düşen başarılı yarışmacı, acılar içinde tamamladığı parkur sonrası kendini yere bıraktı.Turabi ile iki kez sert tartışma yaşayan Adem Kılıçcı, takım arkadaşının sakatlık anı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.

ACUN'DAN SEMA'YA YAPTIRIM

Survivor 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çıkacaklar. Her iki takım içinde sona yaklaşırlırken dokunulmazlık oyunu çok büyük bir öenm arz ederken akşamki bölümde Sema krizi patlak veriyor. Bu gelişme sonrası Acun'dan Sema'ya yaptırım kararı geliyor.Survivor 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde iki takım dokunulmazlık oyunu oynayacak. Tüm yarışmacılar sona yaklaşılırken oyunun önemini çok iyi biliyor ve hırslı bir şekilde parkura çıkacaklarını söylüyorlar.

SURVIVOR'DA SEMA KRİZİ

Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşanıyor. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekiliyor. Gönüllüler bu duruma aşırı sinirlenirken Hakan Hatipoğlu, Sema'nın şov yaptığını belirterek, "Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var?" çıkışında bulunuyor. Daha sonra devreye Acun Ilıcalı giriyor ve Seme'ya yaptırım uygulanacağını söylüyor.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"

Adem Kılıçcı, "Sakatlanması hem bizim için hem onun için çok kötü oldu. Çünkü iyi bir yarışmacı, yolunun uzun olduğunu düşündüğüm bir yarışmacı. Burada hayallerinin bitmesini kesinlikle istemem, düşmanımın da istemem. Ben ağlamamak için kendimi zor tuttum. Canı çok acıyordu. Ona rağmen oyunun sonuna geldi. Bir ara bırakacaktı, Anıl da ona doğru yöneldi. Ama kenardan 'devam et' sesleri geldi. Bu nedenle Anıl'ın suçu yok. Ambulansta bana 'Esat abiyi çağırır mısın?' dedi. Esat biye 'Bana bir şey olursa elemeyin' dedi. Anlatırken bile tüylerim bile diken diken oluyor. Zor bir an, Allah yardımcısı oldu" ifadelerini kullandı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da uzun zamandır Ünlüler takımının kazanamadığı iletişim ödülü oynandı. İletişim ödülü öncesi adalarında duygusal anlar yaşayan Ünlüler takımı iletişim ödülünü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. İki takımında ödüle ortak olduğu anlarda Turabi'nin sakatlığı Ünlüler takımını oyundan düşürdü ve ödüle uzanan takım Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan iletişim ödülünün ardından baraka ödülü için mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen bir mücadele daha yaşandı. Bir aydır rahat barakada yatan Gönüllüler takımı oyuna çok hırslı başladı. Öte yandan Ünlüler takımında Turabi'nin şoke eden sakatlığının ardından baraka ödülüne 4 kişi katılmak zorunda kalan Ünlüler takımı Mustafa Kemal'in üstün performansı ile ödülün sahibi oldu.