Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre; dün sabah aracı Los Angeles'ta polis kontrol noktasında durdurulan Vince Vaughn ve yanındaki kişi, alkollü oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan 49 yaşındaki oyuncu ve arkadaşının, polislere direnmek ve işlerini aksatmakla da suçlandığı belirtildi.

'Yakar Top' (Dodgeball) ve 'Davetsiz Çapkınlar' (Wedding Crashers) filmleriyle üne kavuşan Vince Vaughn, 2001'de barda senarist Scott Rosenberg ile bir diğer kişiyle arasında çıkan ve aktör Steve Buscemi'nin ayırmaya çalışırken yaralandığı kavga nedeniyle de gözaltına alınmıştı. Daha sonra Vaughn hakkındaki saldırı suçlaması düşürülmüştü.