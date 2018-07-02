Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Sıla, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastane çıkışı görüntülendi. Sıla'nın gittiği tatilde fazla güneşte kaldığı için cildinin zarar gördüğü öğrenildi.

"DERMATOLOG BİR İŞLEM YAPTI"

Hastane çıkışı konuşan sanatçı, "Önemli bir durum yok. Dermatolog ufak bir işlem yaptı" açıklamasını yaptıktan sonra eczaneden doktorunun yazdığı ilaçları aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçınan ünlü şarkıcı, kısa bir süre eczanenin önünde aracını bekledi. Sıla'nın güneşte fazla kaldığı için cildinin zarar gördüğü öğrenildi.