Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan Türkmen ve Mustafa Sandal ciddi bir tekne kazası geçirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Mustafa Sandal, koya girmek isteyince tekne akıntıya kapıldı. Mustafa Sandal'a yardıma koşan Gökhan Türkmen ise ayağından yaralandı. Peki Mustafa Sandal ve Gökhan Türkmen'in sağlık durumları nasıl? İşte tekne kazasıyla ilgili son gelişmeler...

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Gökhan Türkmen'i teknesinde misafir eden şarkıcı, bir koya yanaşmak isterken çapa tutmaması yüzünden zor anlar yaşadı. Akıntıya kapılan teknesi dibi tarayan ve batma tehlikesi geçiren Sandal, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Ağır hasar oluşan ve o sırada kayalıklara sürten teknesini kurtarmak için ona yardımcı olan Türkmen'in de ayağından yaralandı. Ayağı tedavi gören şarkıcının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gökhan Türkmen Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

1 Eylül 1983 yılında dünyaya gelen Türk Pop Sanatçısı Gökhan Türkmen İstanbul doğumludur. 2000 yılı ve sonrasında farklı organizasyon ve mekanlarda gitarı ve sesi ile sanat dünyasına adım atan sanatçı Gökhan Türkmen 1,78 boyundadır. Gökhan Türkmen’in anne tarafından aslen Erzincan’lı, baba tarafından ise aslen Rize’lidir. Gökhan Türkmen 2008 yılında Büyük İnsan, 2010 yılında Biraz Ayrılık, 2012 yılında Ara ve 2014 senesinde ise En Baştan albümleri ile müzik severlerin kulağına hitap etmeye devam etmektedir. 7 Eylül 2014 yılında Sinem Aksoy ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Nil Rona Türkmen ve Leyla Ada Türkmen isimlerinde iki kızı vardır.

Mustafa Sandal Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

1970 yılında dünyaya gelen Mustafa Sandal Suç Bende, Onun arabası var gibi akılda kalıcı parçaları ile yıllar öncesinde hayran kitlesini kazanmayı başarmış uzun yıllarda bu başarısını sağlamış ender sanatçılarımızdandır. Mustafa Sandal İstanbul Beşiktaş’ta doğmuştur. Baba tarafından Erzincanlı, anne tarafından ise Adanalı‘dır.