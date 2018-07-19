Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerine çok sayıda dizi film sığdıran oyuncu Müge Boz, son olarak Kayıtdışı’nda İdil karakterine hayat vermişti. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egeli olan Müge Boz, 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi aldı, birçok spor dalıyla (yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet) ilgilendi. Ünlü oyuncu, MAG dergisine röportaj verdi. İşte Müge Boz’un tabii ve sağlıklı hayata bakışı, kariyeri ve planlarına ilişkin açıklamaları...

l Ben reklamcılık, sinema - TV ve halkla ilişkiler okudum. Kamera arkasında çalışırken “Hadi model bulamadık sen geç seni çekelim” diye diye kamera önüne geçtim. Ve özel eğitimler, dersler almaya başladım. Böylece kariyerim başladı.

l Çok tanınmak ve herkes tarafından sevilmek hiçbir zaman ilk amacım olmadı. Herkesin aşması gereken zorlukları ve hikâyesi birbirinden farklı.

l Sansasyon oluşturmaya, “Bakın ben buradayım” diye çabalamaya ihtiyacım yok. Bunlardan beslenmiyorum çünkü.

lAnlık şöhretlere ve sansasyonlara değil, değerli ve gerçek hikâyelere sırtımı dayadım.

l Giyinip süslenip ortalıklarda kendimi göstermektense okuyup araştırıp kendimi geliştirmeye vakit harcadım.

l Pahalı çantalar ve ayakkabılar almak yerine kitaplar DVD’ler almayı tercih ettim.

l Şu sıralar da bunca zaman biriktirdiklerimi daha derli toplu aktarabilmeye odaklanıyorum.

l YouTube kanalımın konseptini genişletiyorum. Gezgin bir sağlıklı mutfak konsepti hazırlığındayız.

l Film çektim yazın Azerbaycan’da, aralıkta o vizyona girecek. Reklam anlaşmalarım? Kampanyalarım var...

Saçımın doğalı güzel neden boyatayım ki?

l Hazır yiyeceklerin popüler olduğu zamanlarda bile annem hep kendi yoğurdunu, ekmeğini yaptı.

l Yiyecekler o kadar yapay ve sağlıksız bir hâle geldi ki, gerçek yiyeceklerin peşinden koşmak anormal olmaya başladı.

l Saçımın rengi doğalından güzel. Neden boyatayım ki? Yazın deniz ve güneşle kendiliğinden rengi açılır, kışın koyulaşır. Bu sürece pek müdahale etmem.

l Tırnak uzatmak, çalışan, üreten ellerde mümkün değil. Yumurta bile kıramam uzun tırnakla!

l Tırnaklarımın uzun olması bana hayatımda hiçbir şey katmıyor. Beğenmezlerse de beğenmesinler. Ben bu şekilde rahatım.