Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Patolojiden net olarak böyle bir sonuç gelmeden beyinde ya da vücutta gördüğümüz hiçbir kitleyi baştan kanser olarak adlandırmıyoruz. Bunun için veriye ihtiyacımız var ve takipteyiz” dedi.

Beyninde kitle nedeniyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Pamir ve ekibi tarafından ameliyat edilen Nur Yerlitaş’ın sağlık durumu ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

"UYANDI VE KONUŞABİLİYOR"

Ünlü modacının ameliyat ve sonraki süreci hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Nur Yerlitaş hastanemiz tarafından takip edildi, bu takipler sırasında yapılan değerlendirmede beyninde bir problem olduğu görüldü. Bunun üzerine Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Necmettin Pamir tarafından bugün beynindeki kitleyi çıkarmak üzere ameliyat edildi. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Nur Hanım uyandı ve konuşabiliyor. Halen yoğun bakımda. Bundan sonraki süreçte; gerek patoloji sonuçları gerekse ameliyat sonrası filmler değerlendirilerek tedavi için bir yol haritası çizilecek" ifadelerini kullandı.