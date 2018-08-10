Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seda Akgül iddialı kadrosuyla dikkat çeken yeni bir sohbet programını seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyordu. Derya Tuna, Eylül Öztürk, Seda Akgül ve Hande Ataizi'nın yer aldığı "4 Kadın Zamanı" isimli program için geri sayım sürerken ünlü sunucudan kötü bir haber geldi. Seda Akgül kaburgalarını kırarak soluğu özel bir hastanede aldı. Ünlü sunucu Seda Akgül'ün 3 kaburgası kırıldı. Hastaneye acilden giriş yaparak tedavi olmak isteyen sunucu, 2,500 TL ödeme çıkartıldığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.

"ACİLDEN GİRİŞ YAPTIM, AYIPTIR BE"

Gittiği özel hastanenin yıllarca sunuculuğunu yaptığını söyleyen Seda Akgül, Instagram hesabının hikaye bölümünden şu sözlerle sitem etti: "Muhtemelen kaburgalarım kırık, acil girişi vereceğim para 2,500 TL. Yıllardır buranın sunuculuğunu yaptım, ayıptır be. Neredeydi acil kapısından girerek bedava olması."