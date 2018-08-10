Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 8. yeni bölüm 2. fragmanı diziseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Yaz sezonunda romantik komedi türünde başlayan ve çok büyük başarı yakalayan dizi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. 14 Ağustos akşamı 8. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin ilk fragmanı yayınlanmıştı. Fragmanda Can'ın evine giden Sanem'in kafa sesiyle konuşmaları görülmüştü. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında neler oldu? Erkenci Kuş 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Sizlerle...

ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM İLK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.

ERKENCİ KUŞ 7. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN