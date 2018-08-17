Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Çukur ve Kenan İmirzalıoğlu" başlıklı yazısı şöyle: "Çukur'da (Show TV) Kenan İmirzalıoğlu ismi geçiyor. Kulisin aslı olduğunu düşünmüyorum. Çukur dizisi Kenan İmirzalıoğlu'na, Kenan İmirzalıoğlu da Çukur'a ekstra bir şey katmaz.Oturmuş dizilerde özellikle ana karakterlerden ziyade yan ve güçlü öyküsü olan karakterler diziye renk getiriyor. Hâl böyle olunca bu kulis çalışması iki tarafın da kriterlerinin altında kalıyor. Ben yemedim, belki bir yiyen bulunur!"