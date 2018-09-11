Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zara'ya Harbiye Açıkhava konserinde sürpriz isimler de eşlik etti. Şarkıcı, Özlem Özdil'le beraber 'Seher Yeli' şarkısını seslendirirken, maNga grubunun solisti Ferman Akgül'le de Aşık Veysel’in unutulmaz eseri 'Kara Toprak'ı seslendirdi.

Konserin bir diğer sürprizi ise ünlü YouTuber grubu ‘Kafalar ve Türk Müziği’nin efsanevi ismi Cahit Berkay oldu. Kafalar Grubu danslarıyla sanatçıya eşlik ederken, Cahit Berkay da ‘Selvi Boylum' ve 'Dostum Dostum’ şarkısına düet yaptı.

Konser öncesi basın mensuplarını karşısına geçen Zara, her yıl Harbiye'de konser verdiğini ancak bu yılın çok farklı olduğunu dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Aslında 20'li yaşlarda metal ve rock dinlerdim. Halk müziğini sonradan keşfetmiştim. Bu gece halk müziği yanı sıra gençliğime de gitmek istiyorum. Türkiye'nin en önemli saz üstadlarıyla çalışıyorum ve hepsi burada" dedi.

ZARA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Geçtiğimiz günlerde Osmangazi Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazası hakkındaki sorulara şarkıcı, "Maalesef arabamız perte çıkacak kadar büyük bir kazaydı. Kaza, sabaha karşı 4 sularında Osmangazi Köprüsü’nde oldu. Bir an köprüden uçuyoruz zannettim. Çok şükür ki inanılmaz bir şekilde ufak tefek morluk ve sıyrıklarla atlattık. Çok üzüldük. Annemin duymasını istememiştim ama her şey çok çabuk oldu. Bu hayatın Allah tarafından bana ikinci kez hediye olduğuna inanıyorum, alacak nefesimiz varmış demek ki" cevabını verdi.