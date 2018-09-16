Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Buğra Gülsoy’un, beş yıllık sevgilisi Nilüfer Gürbüz’le dünyaevine girmeye hazırlandığı iddia edildi.

Çiftin, ani bir şekilde evlenmeye karar vermesinde ise Gürbüz’ün iki aylık hamile olmasının etkili olduğu konuşuluyor. Çiftin, 23 Eylül’de İstanbul’da nikah masasına oturacağı söylentiler arasında...

NİKAH ŞAHİTLERİ ÖZGE VE BURAK ÇİFTİ OLACAK

Ailelerinin ve arkadaşlarının katılacağı sade bir törenle evlenecek olan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün nikah şahidi ise yıllardır tatile birlikte gittikleri dostları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk olacak.

Çiftin, oyuncu Buğra Gülsoy’un ‘Kızım’ dizisindeki rolü gereği balayına gidemeyecekleri de öğrenildi. (Cadde)