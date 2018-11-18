Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi gecesi Girne’de sahne alan Ferhat Göçer, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Göçer, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla dinleyicilerinin kulaklarının pasını sildi.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ferhat Göçer, kızı Yağmur ile aralarında geçen tartışmayla ilgili ilk kez konuştu.

Basın mensuplarının soruları üzerine Göçer, "Benim iki evladım var. Onlarla aramızda her zaman tartışmalar olabilir ancak küslük olmaz. Daha önce sosyal medya hesabımdan bir açıklama yapmıştım fakat size ek olarak şunu söyleyebilirim. Konser sonrası yani yarın kızımın yanına gideceğim ve sorunlarımızı baba-kız konuşup halledeceğiz. Ben kızımı çok seviyorum" açıklamasında bulundu.

