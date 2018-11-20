Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Uluğ, hastane odasında tek gözü bandajlı bir şekilde çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

“Erik gözlerime nazar değdi. Güzel geçti ameliyat” notunu düşen şarkıcı, instagram paylaşımıyla sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini de vermiş oldu.