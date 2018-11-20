Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyunculukta teknik bilgilerin yanında tecrübenin çok önemli olduğunu ifade eden Güvenilir, katıldığı bir televizyon programında Ege Aydan ve Necmi Yapıcıyı ile bir araya geldi. Minik yıldız, "Onlardan ne öğrenirsem kardır dedim. Bana çok samimi ve içten kucak açtılar, oyuncu ve bir dizinin başrolü olduğum için saygı duydular. 'Oyunculuğun önemli bir kısmı saygı duymaktır' diye düşündüm. Ömür boyu Ege Aydan ve Necmi Yapıcı’ya minnettar kalacağım” dedi.