Oyunculukta teknik bilgilerin yanında tecrübenin çok önemli olduğunu ifade eden Güvenilir, katıldığı bir televizyon programında Ege Aydan ve Necmi Yapıcıyı ile bir araya geldi. Minik yıldız, "Onlardan ne öğrenirsem kardır dedim. Bana çok samimi ve içten kucak açtılar, oyuncu ve bir dizinin başrolü olduğum için saygı duydular. 'Oyunculuğun önemli bir kısmı saygı duymaktır' diye düşündüm. Ömür boyu Ege Aydan ve Necmi Yapıcı’ya minnettar kalacağım” dedi.
Ustaları ona çok şey öğretiyor
20.11.2018 - 16:49 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
50 ülkede yayında olan Elif isimli günlük dizide başrol oynayan 9 yaşındaki İsabella Damla Güvenilir “Her konuda kendimi geliştirmeye devam ediyorum" dedi.
Etiketler : Elif dizisi,magazin,
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