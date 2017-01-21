Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, HDP’li kadın milletvekilleriyle yaşanan arbede sonrası yaralanan AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’e 11 gün rapor verildi. Enç’e sosyal medyadan gelen tehditler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından sürekli bir koruma da tahsis edildi. Geceyi hastanede geçiren Gökçen Özdoğan Enç, İHA’ya yaptığı açıklamada olayın önceden planlandığını ileri sürdü. Kendini kürsüye kelepçeleyen eski CHP’li, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın kürsüyü işgalinin engellenmesi sırasında HDP’li kadın milletvekillerinin saldırısına uğradığını kaydeden Enç, HDP’li dört milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Meclis, önceki akşam TBMM’de yaşanılan kadın vekillerin kavgasının ardından dün de erkek milletvekilleri arasında “bakan pazarlığı” tartışmasına sahne oldu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisine yönelik “hükûmet pazarlığı” iddialarına cevap verirken, 7 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti-CHP arasındaki istikşafi görüşmeleri hatırlatınca ortam bir anda gerildi. CHP’liler ile MHP’liler arasında “pazarlık” polemiği karşılıklı atılan laflarla sürdü. CHP’lilerin pazarlık iddialarına Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerinin yol açtığını hatırlatmaları üzerine tartışmaya AK Partililer de katıldı. Gerilim büyüyünce oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime ara verdi. Verilen arada da tartışmalar devam etti.