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İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe kendini yere atmıştı: AK Parti, disiplin süreci başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Politika Haberleri  / Ajanslar

CHP’li İzmit Belediyesi ile AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışma sırasında kendini yere atarak yuvarlanan AK Partili İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, “İlgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız” dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe bölgesinde, Kocaeli Şehir Hastanesi yol çalışması alanına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, İzmit Belediyesi çalışanlarını alana sokmadıkları iddiaları üzerine, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çalışma arkadaşları olay yerine gitti. Başkan Hürriyet bölgeye gidince İzmit Belediyesinin AK Partili Meclis üyesi İbrahim Efe de bölgeye gitti.

İbrahim Efe’yi başkanın yanına yaklaştırmamak için bir vatandaş hafifçe itince, Efe kendini yerlere atarak yuvarlanmaya başladı. Bir ara yerden kalkan İbrahim Efe tekrar kendini yerlere atarak, “İmdat polis, beni dövüyorlar” diye bağırmaya başladı. İbrahim Efe’nin hareketlerini bölgedeki vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

İbrahim Efe'nin görüntüleri üzerine AK Parti cephesinden açıklama  AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus'dan geldi. Talus, yaptığı yazılı açıklamada, "İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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