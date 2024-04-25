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Fatih'ten belediye başkan adayı olmuştu: Mahir Polat, İBB'deki görevine döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih&#039;ten belediye başkan adayı olmuştu: Mahir Polat, İBB&#039;deki görevine döndü

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'den Fatih Belediye başkan adayı olmak için görevinden istifa eden Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geri döndü. "İBB’de ikinci döneminde Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber yol yürümeye devam ediyorum" diyen Polat, "Çalışmaya devam" mesajı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'den Fatih Belediye Başkan adayı olan ve yüzde 43,77 ile partisinin ilçedeki en yüksek oyunu almasına rağmen seçimi kaybeden Mahir Polat'ı eski görevine yeniden atadı. 

Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine döndüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu ile videosunu yayınlayan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"'Asla yalnız yürümeyeceksin…'

Dünya tarihinin en değerli merkezi Fatih’in hak ettiği bir yönetim için verdiğimiz emek dolu beş aydan sonra bugün tekrar İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevime döndüm. 

İBB’de ikinci döneminde Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber yol yürümeye devam ediyorum. 

Gece gündüz demeden İstanbul ve Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam."

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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