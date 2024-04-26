Saadet Partisi'nin Meclis grubu düşme tehlikesinde! CHP hesapları bozdu, tek çıkış yolu Demokrat Parti'de

İyi Parti'den ayrılan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun CHP'ye geçmesini; TBMM'de grup kurması için Saadet Partisi'ne gönderilen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap takip etti. Kasap'ın CHP'ye dönmesiyle Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle birleşerek Meclis'te kurduğu grup düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Saadet Partisi için tek çıkış yolu Demokrat Parti'den geçiyor.

Yerel seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP'ye diğer muhalefet partilerinden katılımlar olacağı iddiası gündeme geldi. Meral Akşener'in "Partiden ayrılacak son arkadaşımdı" dediği İyi Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa edip CHP'ye geçti.

CHP'NİN 'ÖDÜNÇ VERDİĞİ' VEKİLLER DÖNÜYOR

Bu doğrultuda yerel seçimler öncesi Saadet Partisi'nin TBMM'de grup kurması için gönderilen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da geri dönüyor.

Eski ittifak ortağı Saadet Partisi'ne yapılan seçim yatırımının karşılığını bulması sonrası, Kasap’ın yerine Saadet’e gideceği ileri sürülen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın da CHP’de kalmaya devam edeceği öğrenildi.

SAADET PARTİSİ'NİN MECLİS GRUBU DÜŞECEK Mİ?

Durum böyle olunca Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle birleşerek Meclis'te kurduğu grubun dağılmaması için Demokrat Parti formülü masada. Cumhuriyet'in haberine göre Saadet Partisi, Demokrat Partili bir milletvekilinin transfer edilmesiyle Meclis'teki grubuna devam edebilecek.

CHP LİSTELERİNDEN MECLİS'E GİRDİLER

Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde küçük ortaklar olarak nitelendirilen Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girdi. Gelecek Partisi'nden ve Saadet Partisi'nden 10'ar milletvekili CHP listelerinden milletvekili seçildi.

Daha sonra ise iki Saadet ve Gelecek Partisi Meclis'te ortak grup kurma kararı aldı.

Yine geçtiğimiz yıl TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken birden yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Bitmez hayatını kaybederken Meclis grubu düştü.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nin yeniden grup kurması için partiye geçti.