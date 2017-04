Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN YENİ DELHİ

ABD askerinin Suriye’de PYD’lerle kol kola olmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Her zaman söylediğim gibi o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz” dedi. Erdoğan, Havalimanında Hindistan’a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin “TSK’nın Karaçok’a düzenlediği hava operasyonunda öldürülen bazı teröristlerin cenazesine ABD askerlerinin katıldığını gösteren bazı fotoğraflar yayınlandı. Ayrıca yine YPG’liler ile ABD askerlerinin Türkiye sınırında birlikte nöbet tutup, devriye yaptığına dair fotoğraflar var. Nasıl değerlendirirsiniz” sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabii 16’sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan’a, buyurun diyeceğiz, göstereceğiz. Mademki biz, uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, bu durum nedir diye, kendilerine bunları göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse bugün bize yarın bir başkasına olacaktır. Bu geleneğin, buna gelenek diyorum, çünkü Sayın Obama döneminden başlayan bir süreç şu anda devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde kendileri rahatsız olacak. Bizler de NATO’nun iki ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Karaçok’ta ne olduysa, Sincar’da ne olduysa artık bunlara devam etmek durumunda kalacağız. Dün de söylediğim gibi, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ derken bunu kastediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz ama bilecekler ki, Türk Silahlı Kuvvetleri her an buralara gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Delhi’de ayağının tozuyla bazı şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya Erdoğan’ın beraberindeki bakanlar da katıldı.