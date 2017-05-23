Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Fransa'nın yeni Tarım Bakanı Jacques Mezard'ın bir Türk dostu olduğunu belirterek, tebrik mesajı gönderdiklerini bildirdi.

Yaşar, AA muhabirine, Mezard'ın Fransa Senatosu Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüttüğünü, Şubat 2016'da Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Mezard'ı Mecliste misafir ettiklerini anlattı.

Dostluk Grubu Başkanlığı döneminde karşılıklı sıcak temasların ve iyi niyet mesajlarının devam ettiğini belirten Yaşar, bu sene şubatta Mezard’ın davetlisi olarak bir iade-i ziyarette bulunduklarını aktardı. Dostluğun bir gereği olarak son derece sıcak karşılandıklarını belirten Yaşar şöyle devam etti:

"Fransız Senatosu Genel Kurulunu selamladık. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek ve dostluğumuzu pekiştirmek üzere sözleştik. Şimdi de resmi olarak Dostluk Grubu Başkanlığı yapmış, gerçekte de bir Türk dostu olan bir kişinin Fransa’da Emmanuel Macron tarafından kurulan yeni hükümette yer alması Dostluk Grubu Başkanı ve üyeleri olarak bizleri memnun etmiştir. Bu görevlendirmeyi ülkelerimiz arasında ticari, ekonomik, sosyal ve diğer her düzeyde ilişkileri güçlendirecek bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın Mezard’a, bu yeni görevi sebebiyle Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu adına, başkan sıfatıyla bir tebrik mesajı gönderdik. Dostluk Grubu Başkanlığı vesilesiyle başlayan dostane ilişkilerimizin, Fransız hükümetinin bir bakanı olarak sürdürüleceği inancımızı ve dileğimizi ilettik."

Avrupa Birliği ülkeleri içinde yeknesak ve tek tip bir bakış açısı bulunmadığının altını çizen Yaşar, kurumlar arası dostlukların siyasal ilişkileri geliştireceğine inandığını ve bu bakımdan ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurguladı.