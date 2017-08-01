Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da yaşayan göçmen bir Türk aileye mensup ve Köln Hukuk Fakültesi mezunu Yeneroğlu, AA muhabirine, Türkiye-Almanya ilişkilerinin son dönemde geldiği durumu değerlendirdi.

Almanya'nın Türkiye'yi güçsüz düşürme politikasından vazgeçmesini isteyen Yeneroğlu, Türkiye ile ticari, insani, sosyal ve kültürel ilişkileri çok derin olan Almanya’nın, PKK'ya ve FETÖ’ye alan açmasının rasyonel olmadığını bildirdi.

"Almanya ile tarihi bir süreçten geçiyoruz," ifadesini kullanan Yeneroğlu, iki ülke arasında yaşanan gerginlikleri izah ederken ilişkilerin geçmişte "asimetrik" olduğunu hatırlattı. Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin kendi öncelikleriyle ilgili tutumunu net olarak ortaya koyması, ülke menfaatleriyle çelişen hususlarda kararlılık sergilemesi, Almanya tarafından hazmedilemiyor. Her iki ülkenin sosyal ve kültürel hayatını ve siyasi yapısını yakından tanıyan Almanya’nın Türkiye politikasında paradigma değişimine ihtiyacı var. Almanya Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden, Türk vatandaşlarının canına kast eden terör örgütlerinin arka bahçesi olamaz, olmamalıdır."

"FETÖ'nün darbe girişiminde Almanya duyarsız davrandı"

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi konusunda da Almanya'nın duyarsız davrandığına işaret eden Yeneroğlu, şunları aktardı:

"15 Temmuz’da Meclisin bombalanması, ülkenin Cumhurbaşkanına suikast planları, 250 kişinin şehit edilmesi, halka tank ve bombalarla saldırılması; bunların hiçbiri Alman siyasetçilerin gündeminde değil. Ankara’ya gelip bombalanan Meclisi ziyaret eden siyasiler, Almanya’ya dönünce buradaki hassasiyetlerle taban tabana zıt bir dil kullandılar. Kamuoyunda hakim olan genel Türkiye karşıtlığı nedeniyle, Türkiye’yi eleştirmek siyasilere puan kazandırıyor. Yaklaşan seçim nedeniyle de siyasiler puan toplama derdine düşmüş durumda. Zaten farklı bir dil kullanana kamuoyu baskısı uygulanıyor. Basında da tek seslilik hakim. Farklı seslere tahammül bile yok artık."

"Alman medyası Türk algısını yenilemeli"

Yeneroğlu, Alman medyasının Türkiye algısını yenilemesini ve bu algının Türkiye gerçekleriyle örtüşür hale gelmesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın basın etik kurallarını dikkate almadığını, Türklerin acısını, yaşanılan travmaları gözardı ettiğini söyledi.

Almanya'nın yeni dönemdeki Türkiye politikası üzerine ciddi bir özeleştiri yapması gerektiğinin altını çizen Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Türk-Alman ilişkilerinde bir düzelme şart. Köklü ilişkilere sahip iki ülke ilişkilerinin bu denli gerilmesi sürdürülebilir değil. Her iki ülke de birbirinden güç alabilir. Türkiye genç nüfusu, büyüyen ekonomisi ve jeostratejik konumuyla Almanya için Almanya da teknoloji ve ekonomik gücüyle Türkiye için önemli partnerdir. Almanya’daki seçimler sonrasında siyaset ve medyada Türkiye’nin yaşadıklarıyla empati kuracak, Türkiye’yi anlayacak bir dilin ve yaklaşımın gelişmesini ümit ediyorum."