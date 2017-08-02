Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türkiye'yi Avrupa'dan dışlamak" gibi yaklaşımları dillendirenlerin hem Türkiye'yi bilmediklerine hem de Avrupa'yı anlamadıklarına işaret ederek, "Avrupa'nın geleceği için pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devleti olan Türkiye merkezdedir ve merkezi role sahiptir." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Çelik, Avrupa'dan yükselen bazı kısır seslerin, "Türkiye'yi Avrupa'dan dışlamak"tan bahsettiğini belirtti.

Çelik, "Bu kısır yaklaşımları dillendirenler, Türkiye'yi bilmedikleri gibi Avrupa nedir onu da hiç anlamamışlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kişilerin bu konuyu günlerce konuştuklarını, argüman ve analizler ürettiklerini, "kağıttan kule" gibi büyük teoriler inşa ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlara karşı tek soru sorulsa, 'Avrupa nedir ve neresidir?' denilse, üzerinde anlaşacakları, kredibilitesi olan tek bir tanım üretemezler. Bir aşama ileri gitseniz ve 'Türkiye'siz bir Avrupa ne demek?' deseniz, verecekleri tek anlamlı cevap yok. Uluslararası siyaseti bir kenara bırakın, tarih ve jeopolitik bu tezleri geçersiz kılar."

Bu şekilde iddialı ama o derece kısır tezler üretenlerin önüne sadece harita konulsa tartışmanın anında biteceğine dikkati çeken Çelik, fiziki haritaya ruh veren bir de jeopolitik harita bulunduğuna, o haritayı görme yeteneği olanlar için de tablonun açık olduğuna işaret etti.

Bakan Çelik, ayrıca son zamanlarda yaşanan gelişmelerin dünya üzerinde yaşattığı stres ve değişimlerin haritasına bakıldığında başka bir tablo görüleceğine vurgu yaparak, "Avrupa'nın geleceği için pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devleti olan Türkiye merkezdedir ve merkezi role sahiptir." ifadesini kullandı.