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AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti trol temizliği yapacak! Yeni dönemde bu problem çözülecek

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerin ardından yeni dönemde AK Parti trolleri de mercek altına aldı. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre, "öncelik olarak trol temizliği" yapılacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti’de mahallî seçimlerin ardından önümüzdeki dönemin yol haritası için çalışmalar sürüyor. Parti strateji heyeti sık sık bir araya gelerek 31 Mart mahallî seçim sonuçlarına yönelik istişarelerde bulunuyor.

Sandık sandık oy kaybının sebeplerini araştıran parti yönetimi, trolleri de mercek altına aldı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti önümüzdeki dönemde trollere karşı yeni mücadele metotları geliştirecek. Beğenmedikleri, hoşlarına gitmeyen kişileri hedef alarak, algı yapan trollerden kurtulmanın yolları aranacak. “AK Partili” görünüp partiye faydadan çok zarar veren ve trol gibi davranan kişilerin partili olmadığı anlatılacak.

VATANDAŞI YANILTIYORLAR

Konu hakkında konuşan parti kaynakları “Seçim analiz çalışmalarımız sürüyor. Oy kaybının bütün sebepleri masaya yatırılıyor ve sosyolojik olarak inceleniyor. Öncelikli konularımız var ama öncelik olarak trol temizliği şart. Troller AK Parti’ye bakışı olumsuz etkiliyor. Asparagas haberler, algı operasyonları ve manipülatif içerikler ile seçmeni yanıltıyorlar. Troller aynı zamanda sadece AK Parti’nin değil hepimizin sorunu. Yeni dönemde bu sorun inşallah çözülecek” değerlendirmesini yaptı.

İLİŞKİLER DENGEYE OTURTULACAK

Trol temizliğinin nasıl yapılacağı henüz netleşmezken, kulislerde, kanuni düzenlemelerin daha caydırıcı şekilde güncelleneceği, teşkilat ile ilişkisi olmayan ancak teşkilattanmış gibi davranarak partiye zarar veren kişilerin ifşa edileceği konuşuluyor. Öte yandan yeni dönemde AK Parti, Meclis ve Külliye’nin dengeye oturtulacağı, birbirine zıt açıklamalara mahal verilmeyeceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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