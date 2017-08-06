Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'lilere seslenerek, "FETÖ terör örgütünü kontrollü darbeciler diye hafife alıp bu milletin kahramanlığını yok sayan Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve yine Alman dergisine 'Türkiye güvenli bir ülke değildir' diye şikayet eden Kılıçdaroğlu'nu size havale ediyorum." dedi. Kayseri'de Merkeze bağlı Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi'nde düzenlenen 6. Ebiç Su Ve Buğday Festivali'ne katılan Elitaş, yaptığı konuşmada, festivalin hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır badireler atlattığını ve önüne çeşitli engeller konulduğunu vurgulayan Elitaş, AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için önündeki bütün engelleri emin adımlarla hızlı bir şekilde kaldırmasının, yurt dışındaki Türkiye düşmanlarını, Türkiye'nin topraklarına ve bulunduğu coğrafyaya göz dikmiş hainleri, düşmanları rahatsız ettiğini belirtti.

Elitaş, onların, 40 yıl önceden besledikleri bir taraftan PKK'yla öbür taraftan vatan haini FETÖ'nün elamanlarıyla ülkeyi karıştırmak, başkalarına peşkeş çekme, işgal etme projesinin 15 Temmuz günü en son su yüzünü çıktığını bildirdi. Elitaş, "Hamdolsun 81 vilayetimizdeki 80 milyon vatandaşımız yurt dışındaki kardeşlerimiz de dahil olmak üzere vatan birliği, millet sevdası, bayrak sevdası diyerek sabahlara kadar meydanlarda hain terör örgütünün temsilcilerini bulundukları inlerinden dışarı çıkarmadılar. Çıkanlara da göğüslerini siper ederek, hayatlarını feda ederek mücadele ettiler. O gün ülkemizde 80 milyon kahraman vardı. Tarih yazdık." diye konuştu.

Elitaş, darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili arkadaşlarının da olduğunu aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'darbe olursa ilk tankların üzerine ben çıkarım' dediğini anımsatan Elitaş, Atatürk Havalimanı'nda önünde tanklar varken tankların üzerine çıkmak yerine güvenli bir yerde Bakırköy Belediye Başkanının evinde darbe girişimini izlediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun bu girişime "kontrollü darbe" dediğine işaret eden Elitaş, "Halbuki o gün Kayseri meydanında bulunsaydı o gün İstanbul'da olsaydı o gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde bombalar altında sayın Kılıçdaroğlu bulunmuş olsaydı kontrollü darbe demez, hain bir darbe girişimi diye o anı yaşayarak ifade etme imkanı bulurdu." dedi.

Elitaş, Kılıçdaroğlu'nun, Almanya'da yayınlanan bir dergiye beyanat verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"O beyanatta, 'Türkiye güvenli bir ülke değildir, 2019'da Recep Tayyip Erdoğan'dan bu ülkeyi kurtaracağız' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen ülkeni Almanya'ya, başka ülkelere şikayet edecek durumda mısın? İnsan bir düşünür. Ülkesini şikayet edenlerin, Türkiye ile mücadele eden FETÖ'nün, PKK'nın arkasında olduğu tescil edilmiş ülkelere şikayet ederek eline ne geçecek? Terör örgütlerini destekleyen ülkelerin basın organlarına ülkeni şikayet ederek 'burası güvenli bir ülke değildir' diyenler halk nezdinde ne şekilde tanımlanır, onu hiç düşündün mü? Ey Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş kardeşlerim, FETÖ terör örgütünü 'kontrollü darbeciler' diye hafife alıp bu milletin kahramanlığını yok sayan Sayın Kılıçdaroğlu'nu, yine Alman dergisine 'Türkiye güvenli bir ülke değildir' diye şikayet eden Kılıçdaroğlu'nu size havale ediyorum. Açıkçası böylesi bir ana muhalefet lideri başkanı, ülkenin muhasır medeniyetler seviyesine çıkması önünde bir itekleyici güç değil, maalesef engelleyici bir pozisyon almaktadır. Onun için hepimizin iyi düşünmesi, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği içerisinde bir ve beraber olması için siyasileri hizaya getirmesi vatandaş olarak bizim en önemli görevimizdir."

Festivalde AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşma yaptı.

Festival etkinlikleri kapsamında katılımcılara pilav ikram edildi, konser verildi.