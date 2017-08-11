Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın dokuzuncu celsesi devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmayı Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da takip ediyor. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 15 Temmuz’da Türkiye tarihinin en karanlık gecesi yaşandı. Bugün burada TSK’nın içine sızmış hainler yargılanıyor. Milletimiz tarihin en büyük destanını yazdı ve hainler bugün hesap veriyorlar. Bizler de denetçi arkadaşlarımızla davayı izlemeye geldik. Görüyoruz ki hakim arkadaşlarımız mahkemeye gayet hakimler. Şunu iftiharla söyleyebilirim ki Türkiye’deki hakimler sanıkların haklarını sonuna kadar koruyorlar. Şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar da bu davayı izliyorlar. Duruşmalardan memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ceza usulünün gerektirdiği şartlar yerine getiriliyor, bizler de sonuna kadar takip edeceğiz. Bu yargılamaların adil olduğunu ve uluslararası hukuka uygun olduğunu KDK olarak katıldığımız tüm uluslararası platformlarda ifade edeceğiz. Hakimlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEKİLDE TAKİYYE KÜLTÜRÜNE KANMAYACAĞIZ"

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise mahkeme karşısına çıkan sanıkların gerekli cezayı alacağına emin olduklarını dile getirerek, "Bu davaların takipçisi olacağız. 15 Temmuz’daki sadece bir darbe girişimi değil, insanlığa sığmayan bir sahtekarlıktır. Vatandaşımız, sanıkların delikanlıca, erkekçe yaptıklarını burada anlatmasını bekliyor. Bu bir şaka veya tiyatro değil. Bize saygı duymayanların, şehitlerimize olan can borcu gereği burada gerçekleri anlatması gerekiyor. Hiçbir şekilde takiyye kültürüne kanmayacağız" şeklinde konuştu.