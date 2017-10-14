Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleşmesi beklenen Bağdat ziyaretinin ertelendiği Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından duyuruldu.

Yoğun temaslar sebebiyle ertelenen ziyaret ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.

BAŞBAKAN YILDIRIM: İBADİ'DEN IRAK ZİYARETİYLE İLGİLİ DAVET GELDİ

Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz cuma günü günü (06.10.2017) Kocatepe Camisi'nde kıldığı namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldırım Irak ziyaretiyle ilgili, "Sayın İbadi'den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak bu ziyaret tabii ki önemli bir ziyarettir." ifadelerine yer vermişti.

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