Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde toplu açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, burada yaptığı açıklamada müftülerin nikâh kıyma yetkisine yönelik eleştirilere cevap verdi.



Mecliste görüşülen kanun tasarısında resmi nikâh kıyma yetkisi ve görevinin il ve ilçe müftülükleri de verildiğini söyleyen Bozdağ, "CHP ayağa kalkmış durumda, CHP'li kadın örgütleri ayağa kalkmış durumda, 'olmaz böyle bir şey' diyorlar. Yahu niye olmaz? Ne yapılıyor, yanlış olan nedir? 'Müftüler nikâh kıyamaz' köy muhtarı kıyıyor, ilçenin belediye başkanı kıyıyor, belediye başkanının yetki ve görev verdiği kişi kıyıyor, konsoloslar kıyıyor. 'bunlar kamu görevlisi o yüzden kıyıyor.' Peki, müftü kamu görevlisi değil mi? Müftüler bugün en az ilahiyat fakültesi mezunu, pek çoğu yüksek lisans yapmış, doktora yapmış insanlar. Bu ülkenin okullarından yetişmiş, bu ülkenin kanunlarına göre memur olmuş ve görevini yapıyorlar. O da kamu hizmeti yapıyor. 'Hayır biz buna karşıyız.' diyorlar. Dün Cumhurbaşkanımız söyledi, 'Eğer nikâh kıyma yetkisini tapu memuruna, nüfus memuruna, kadastro memuruna, itfaiyeciye veya başka bir memura verseydik, vallahi bunlar itiraz etmezdi. Bunların itirazı hangi memura verildiği değil, müftüye verildiğine itiraz ediyorlar' Ben soruyorum, müftülerin nikâh kıyması hangi açıdan yanlıştır? 'Müftü din adamıdır, ben din adamına karşıyım' diyemeyip oradan geliyorsan o zaman da açık söyle, bilelim. Batıda, din adamları nikâh kıyıyorlar, 'laiklik ilkesine aykırı' deniyor, o zaman soruyorum, Almanya'da, Amerika'da, Avusturya'da, Fransa'da, başka batılı ülkelerde nikahları kıyanlar arasında din adamları var mı, yok mu? Onlar laik mi, laik. Peki onlar kıyınca laikliğe aykırı olmuyor da, Türkiye'deki din görevlisi olan il ve ilçe müftüleri nikâh kıyınca mı laikliğe aykırı oluyor? Hani biz batıyı örnek alacaktık? İşine gelince orada örnek alıyorsun, işine gelmeyince burada örnek almıyorsun" dedi.



"Milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar"



CHP'nin milletin gözüne baka baka yalan söylediğini belirten Bozdağ, 'Çocuk yaşındaki evlilikler artacaktır' diyorlar. Bunu söyleyenler, buradan çok net söylüyorum, kim bu düzenleme, 'çocuk yaşında evliliklerin önünü açacak' diyorsa milletin gözünün içine baka baka utanmadan yalan söylüyor. Neden? Çünkü bu düzenleme resmi nikâh kıyma yetkisini düzenliyor. Evlenme yaşını düzenlemiyor, evlenme şartlarını düzenlemiyor, evlenme engellerini de düzenlemiyor. Yani yaşta bir değişiklik yok. Dün neyse bugün de o. Evlenme engelleri ve kanunen aranan şartlarda onda da bir değişiklik yok. Dün neyse bugün de o. Ama ne yapıyorlar utanmadan, 'efendim çocuk yaşta olanlar evlenecek bununla.' Yalan söylüyorlar, utanmadan yalan söylüyorlar. Yok böyle bir şey. Burada bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.



Bozdağ, konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları müftülerin nikâh kıymasından rahatsızlarsa yolları açık gitsin muhtara, nüfus müdürüne, belediye başkanına, belediye başkanının yetkilendirdiği memura gitsin, ona nikah kıydırsınlar. Buna mani bir hal yok. Öyleyse müftüye gidip nikah kıydıracak kişiye de sen karışma. Gitmek istiyorsa vatandaş gitsin nikahını ona kıydırsın. Niye karışıyormuş? 'Toplumda bile müftüye nikah kıydıran, kıydırmayanlar ayrımı çıkarmış.' Peki soruyorum ben, bugün muhtara nikah kıydıran var mı? Var. Muhtara nikah kıydıran, kıydırmayan ayrımı var mı toplumda? Belediye başkanına nikah kıydıran var mı, var. Belediye başkanına nikah kıydıran kıydırmayan diye bu toplum ayrılmış mı? Belediye başkanının yetkilendirdiği memur veya nüfus memuru kıyıyor mu, kıyıyor. Bunların kıydığı, kıymadığı nikah diye bir ayrım var mı? Yok. Öyleyse il ilçe müftülüklerine bu yetki verildiğinde de herhangi bir ayrım falan olmayacaktır. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu veya CHP'den herhangi birisi veya CHP'li olmayan herhangi bir vatandaşımız istemiyorsa müftüye gitmez. Dilediğine gider, nikahını dilediğine kıydırır. Biz milletin önüne yeni seçenekler koyuyor, yeni imkanlar veriyor, kullanma hak ve yetkisini de doğrudan milletimizin kendisine veriyoruz. Millete güvenelim diyorum ve biz aziz milletimize güveniyor, inanıyoruz. Esas ayrımcılığı bunlar yapıyorlar. Müftü adı geçen her şeye acayip şekilde karşı çıkıyorlar. Birden bire yüzleri gözleri değişiyor, konuşmaları değişiyor, ellerinin titremesi bile değişiyor. Bunlar bu ülkeni insanları değil mi? Bu ülkenin memurları değil mi? Ama mesele başka. Siz o meseleyi anladınız. Bunların mayası başka şey istiyor onu da siz çok çok iyi biliyorsunuz. Mesele müftü meselesi değil. Mesele bunların dine bakıştaki hastalıklı anlayışlarıdır. O hastalıklı anlayışı da zaten bu toplum benimsemedi, bundan sonra da benimsemeyecektir."