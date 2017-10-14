Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İl Genel Meclisi eski üyesi Hacı Tanrıbuyurdu’nun amcasının oğlunun taziyesi için Kırşehir'e gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aile ile görüşerek başsağlığında bulundu. Geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Hüseyin Öztaber'in ailesiyle görüşen CHP lideri, taziye evinde Kur’an okunmasının yemek yedi. Basına kapalı geçen yemek sonrası taziye evinde bulunanların taleplerini alan Kılıçdaroğlu, kendisi ile selfie çekmek isteyen aşçıları da kırmadı.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Baş Danışman Cengiz Topel, Yeni Mahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, İl Başkanı Yılmaz Zengin eşlik etti.

CHP lideri Kırşehir’den Ankara’ya hareket etti.