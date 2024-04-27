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İyi Parti’de kurultay günü, Akşener’in koltuğu için dört aday yarışıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İyi Parti’de kurultay günü, Akşener’in koltuğu için dört aday yarışıyor

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meral Akşener’in, seçim başarısızlığı sebebiyle bırakma kararı aldığı İyi Parti Genel Başkanlığı için bugün olağanüstü kurultay toplanıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - ATO Kongre Salonunda yapılacak kurultayda genel başkanlık seçimi için, Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak. 1.302 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda, genel başkan seçilebilmek için adaylardan birinin delegelerin salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

İyi Parti’de kurultay günü, Akşener’in koltuğu için dört aday yarışıyor - 1. Resim

Kulislere göre, ilk turda hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşması beklenmiyor. Akşener’in desteklediği Dervişoğlu ile Koray Aydın arasında geçmesi beklenen genel başkanlık yarışında, ilk turda sonuç alınamazsa, ikinci turda en fazla oy alan iki aday yarışacak.

İyi Parti’de kurultay günü, Akşener’in koltuğu için dört aday yarışıyor - 2. Resim

Parti kulislerinde, ikinci tura kalmaması durumunda, Tolga Akalın’ın Dervişoğlu’nu destekleyeceği belirtiliyor. Genel Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından, parti organları için de seçime yapılacak.

DELEGE AVINA ÇIKTILAR

Genel başkan adayları desteklerini almak için günlerdir delegelerle adeta köşe kapmaca oynuyor. Özellikle henüz karar vermemiş delegeleri ikna etmek için, adaylar yoğun bir temas trafiği yürütüyor. Ayrıca kurultaya sadece delegeler, il, ilçe başkanları ile belediye başkanlarının yanı sıra, önceki dönem milletvekilleri davet edildi. Hem güvenlik problemi hem taraflar arasında gerginlik çıkmaması hem de salonunun fi ziki kapasitesinin yetersizliği sebebiyle izleyici alınmayacak.

AKŞENER MUAMMASI

Öte yandan, kurultayda Akşener’in de bir veda konuşması yapması bekleniyor. Ancak, parti kulislerinde Akşener’in kurultaya hiç gelmeyebileceği de iddia ediliyor

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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