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Akşener "Partiden ayrılacak son kişi" demişti! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'nun rozetinin CHP grup toplantısında Özgür Özel bizzat taktı. İyi Parti lideri Meral Akşener, daha önce Yanıkömeroğlu için "Partiden ayrılacak en son kişi" demişti. 

İyi Parti'den istifa ederek bir süredir bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. 

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI 

Yanıkömeroğlu, bugün CHP grup toplantısına katıldı. İstanbul milletvekilinin rozetini CHP lideri Özgür Özel bizzat taktı.

"BABA EVİ ÇAĞRIMIZA KULAK VERDİ" 

Özgür Özel, "Bugün CHP grubu olarak, milletvekili sayımızda artış yaşayacağız. İstanbul 3. Bölge Milletvekili, ODTÜ'den mezun, dirençli kentler konusunda uzman, kadın politikaları konusunda çok önemli çalışmalar yapan, yaklaşık 5 aydır bağımsız olan, Türkiye İttifakı seçimde önemli katkılarını gördüğümüz Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nu buraya davet ediyorum. Baba evine yaptığımız çağrıya kulak vererek bizimle birlikte olan vekilimize, çalışmalarda çok yük düşecek. Kendisine aramıza hoş geldin diyorum ve grubumuza ve grup başkanvekilimize emanet ediyorum" dedi. 

AKŞENER "PARTİ'DEN AYRILACAK SON KİŞİ" DEMİŞTİ

İyi Parti lideri Meral Akşener'in Yanıkömeroğlu hakkında geçmişte söyledikleri dikkat çekmişti. Akşener, "Parti'den ayrılacak son kişi" ifadelerini kullanmıştı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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