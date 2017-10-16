Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti’de 2019 seçimlerine hazırlık kapsamında il başkanları ile başlayan yenilenme süreci belediye başkanları ile devam ederken, değişim beklenen illerden Ankara’da bugün önemli bir gelişme bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çok kısa süre içinde gereğini yapacak” dediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bugün istifa edeceği iddia edildi. AK Parti kurmayları ise gün vermek yerine en geç bu hafta içinde istifasını vereceğini ve yerine merkez ilçe belediye başkanlarından birinin geleceğini söyledi. Cuma günü yapılan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından istifası istenen belediye başkanları Genel Merkezine çağrıldı. Başkanlara görevi bırakmaları yönünde sözlü tebligat yapıldığı, bunun üzerine Melih Gökçek’in hafta başında istifa edeceğini söylediği belirtildi. Gökçek’in yerine İstanbul’daki gibi ilçe belediye başkanlarından birinin gelmesinin beklendiği, en güçlü ismin ise 3 dönemdir Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve başarılı çalışmalarıyla bilinen Veysel Tiryaki olduğu bildirildi.