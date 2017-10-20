Tanal, Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı görüşmeleri sırasında müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin FETÖ projesi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri itiraz ettiler. Tanal, AK Parti milletvekillerinin kendisine Ergenekoncu, Balyozcu, PKK’lı dediklerini söyleyerek, Silivri'de 4 metrelik duvardan atladığını ifade etti. Daha sonra duvardan atlarken kırılan bacağındaki çorabını çıkararak yara izini gösterdi.
CHP'li Mahmut Tanal'dan protesto
20.10.2017 - 00:16 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 00:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal AK Parti milletvekillerini protesto etti.
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi,Mahmut Tanal,protesto,
512754 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/512754.aspx
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