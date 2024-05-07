Özel ve Bahçeli bir araya geldi
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Politika Haberleri / Ajanslar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. İki parti 7 yıl sonra bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. 8 yıl aranın ardından gerçekleşen görüşme siyaseti hareketlendirmişti.
Özel'in, MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Bahçeli'yi de tebrik edeceği açıklamasının ardından 7 yıl sonra iki parti bugün bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Politika
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar