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Özel ve Bahçeli bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Politika Haberleri  / Ajanslar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. İki parti 7 yıl sonra bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. 8 yıl aranın ardından gerçekleşen görüşme siyaseti hareketlendirmişti. 

Özel'in, MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Bahçeli'yi de tebrik edeceği açıklamasının ardından 7 yıl sonra iki parti bugün bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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