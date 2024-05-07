Özel ve Bahçeli bir araya geldi

Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak 'Sinan Ateş' açıklaması: Kim neyi biliyorsa mahkemeye gitmeli

Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak 'Sinan Ateş' açıklaması: Kim neyi biliyorsa mahkemeye gitmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. İki parti 7 yıl sonra bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. 8 yıl aranın ardından gerçekleşen görüşme siyaseti hareketlendirmişti.

Özel'in, MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Bahçeli'yi de tebrik edeceği açıklamasının ardından 7 yıl sonra iki parti bugün bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.