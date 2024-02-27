CHP'nin itirazı il seçim kurulundan döndü: İstifa eden başkanlar artık İyi Parti'den aday

CHP'nin tekrar aday göstermediği Çukurova Belediye Başkanı Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın İyi Parti'den belediye başkan adayı olmaması için yaptığı başvuru reddedildi. Kararı İyi Parti Adana İl Başkanı Veysel Yıldız duyurdu. Yıldız, "Yerel iktidarın önümüze çıkardığı engelleri hukuk mücadelesi, demokrasi mücadelesi ile seçmenin huzuruna çıkacağız" dedi.

Seçimlere 32 gün kala CHP'deki parti içi krize dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP Adana'daki adaylık krizi istifalarla sonuçlanmıştı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, aday gösterilmedikleri için art arda istifa etmişti. Dün ise İyi Parti'nin Kozan belediye sinemasında düzenlenen tanıtım toplantısında İyi Parti Adana İl Başkanı Veysel Yıldız, CHP'nin Akay ve Çetin'in İyi Parti'den belediye başkan adayı olamamasına yönelik seçim kuruluna yaptığı başvurunun reddedildiğini söyledi.

'MECBUREN SIFIR NOKTASINA DÖNDÜK'

Konuşmasında CHP Adana yönetimini eleştiren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'nin bu seçimde neden başarılı olması gerektiğini ve önemini anlatacağım. Bugün muhalefette olan ama birçok şehirde iktidarda olan parti ile iş birliği yaptık. Öncelikle yerelde bu şehirlerimizi Türkiye’nin genel yönetimini bu manzaradan kurtarmak istedik. Gelinen aşamada gördük ki iş birliği yaptığımız ittifak yaptığımız partinin Türkiye’yi iktidar partisinden kurtarmak gibi bir niyeti yokmuş. Bunu sınayarak, deneyerek gördük.

Mecburen sıfır noktasına başa döndük. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararı aldık. Yakın zamana kadar ittifak yaptığımız parti bize engel yaşatmaya çalışıyor. 4 gündür şu dosyanın içindeki kararları almaya çalışıyorum. Cuma günü itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ilçe seçim kurullarına, Seyhan ve Çukurova Belediye Başkan adaylarımızın bizim partimizden aday olamaması ve hatta hiç aday olamamaları için itirazda bulundular.

'CHP'NİN MÜRACAATLARI REDDEDİLDİ'

İlçe seçim kurulu 'Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir' dedi. Hukukçu arkadaşlarımızla oturduk, il seçim kuruluna itirazlarımızı yaptık, itirazlarımız kabul gördü. Bugün karar seçim kuruluna döndü. İlçe seçim kurulundan da biraz önce karar çıktı. Bu kararları almadan sizin huzurunuza çıkmamak istedim.

İlçe seçim kurulları, İyi Parti Genel Merkezimize de Başkanımıza da söz vermiştim. Bu konuda bu kararları alıp, huzurunuza ancak çıkabildim. İlçe seçim kurulları adaylarımızın İyi Parti adayları olarak seçime girmelerine mani olmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisinin müracaatlarını reddetti.

Adaylarımızın düşürülmesi taleplerini reddetti ve her iki adayımız olan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin İyi Parti'nin adayı olarak seçime girecekler. Yerel iktidarın önümüze çıkardığı engelleri hukuk mücadelesi, demokrasi mücadelesi ile seçmenin huzuruna çıkacağız. İyi Parti bu noktada herhangi bir parti değil" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin aday gösterilmemesi sonrası partisinden istifa etmişti. Partiden istifasını CHP Parti Meclisi kararından önce aldığını belirten Çetin, “Kendilerince garanti gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran kişileri tabiri caizse harcamayı kafaya koymuşlar” diye konuşmuştu.

Çetin'in ardından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, MYK ve PM toplantısı sonrası yerine Oya Tekin'in aday gösterilmesi üzerine istifasını açıklamıştı.

Açıklamalarında partisini zehir zemberek sözlerle eleştiren Akif Kemal Akay, "İstifa süreciyle ilgili birkaç kısım var. Asla koltuk sevdalısı değilim. Son seçimde aday adayı olmadan aday oldum. Kendileri bana teklif getirdi ve aday oldum. Bu süre içerisinde çok ciddi işler başardık. Bu başardığımız işler parti felsefesine uygun işlerdi. Bugüne kadar bana partim ne öğrettiyse onu yaptım. 55 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim ve başka hiçbir partiye üye olmadım" ifadelerini kullanmıştı.