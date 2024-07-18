Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Mustafa Sarıgül 'Son kez konuşuyorum" dedi ve paylaştı: İhaneti yapanlar cezasını çekecek

Mustafa Sarıgül 'Son kez konuşuyorum" dedi ve paylaştı: İhaneti yapanlar cezasını çekecek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Mustafa Sarıgül &#039;Son kez konuşuyorum&quot; dedi ve paylaştı: İhaneti yapanlar cezasını çekecek

Politika Haberleri

CHP'li Mustafa Sarıgül, kendisine ait olduğu iddia edilen müstehcen video hakkında son kez konuştu. Sarıgül kendisine verilen destekler için teşekkür edip "Böylesini daha önce hiç görmedim. Bu ihaneti yapanlar bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı. 

Dün sosyal medya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen müstehcen videoyu konuştu.

Sarıgül konuya ilişkin ilk açıklamasında bunun bir iftira olduğunu söylemiş, şunları kaydetmişti:

Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız. Böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım

Sarıgül'ün avukatları ise görüntülerin montaj olduğunun tespit edilerek rapor altına alındığını ve belgelerin adli makamlara sunulduğunu ifade etmişti. 

"ENERJİNİZİ HİSSETTİM"

CHP'li vekil bu konu hakkında son açıklamasını sosyal medya hesabından bir video paylaşım ile yaptı ve şunları söyledi:

Siyasi hayatım boyunca çok olay yaşadım. Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım. Dün gün boyu verdiğiniz desteklere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin benimle beraber oldunuz. O enerjinizi hissettim. Bu ihaneti yapanlar bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır.

Düzenleyen:  - Politika
Esnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti - PolitikaTemel Karamollaoğlu'nun acı günüÖzgür Özel, 'başıboş sokak hayvanları' düzenlemesine tepki gösterdi - Politika"Kırmızı alarmdayız" diyerek kararını duyurduSaadet Partisi'nin acı günü: Temel Karamollaoğlu üç ölümü duyurdu - PolitikaSaadet Partisi'nin acı günüCHP'de yeni kriz! Tanju Özcan’a üçüncü defa ihraç yolu göründü - PolitikaTanju Özcan’a yine yol göründü!Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı 'Erdoğan' sözlerine sinirlenip istifa etti - PolitikaYeniden Refah Partisi'nde 'Erdoğan' istifasıSüleyman Soylu "iftiralarınız bitmedi" deyip açıkladı: Dokunulmazlığımın kalkması için Meclis'e müracaat edeceğim - Politika'Dokunulmazlığımı kaldırın'
Sonraki Haber Yükleniyor...