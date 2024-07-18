Mustafa Sarıgül 'Son kez konuşuyorum" dedi ve paylaştı: İhaneti yapanlar cezasını çekecek

CHP'li Mustafa Sarıgül, kendisine ait olduğu iddia edilen müstehcen video hakkında son kez konuştu. Sarıgül kendisine verilen destekler için teşekkür edip "Böylesini daha önce hiç görmedim. Bu ihaneti yapanlar bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

Dün sosyal medya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen müstehcen videoyu konuştu.

Sarıgül konuya ilişkin ilk açıklamasında bunun bir iftira olduğunu söylemiş, şunları kaydetmişti:

Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız. Böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım

Sarıgül'ün avukatları ise görüntülerin montaj olduğunun tespit edilerek rapor altına alındığını ve belgelerin adli makamlara sunulduğunu ifade etmişti.

"ENERJİNİZİ HİSSETTİM"

CHP'li vekil bu konu hakkında son açıklamasını sosyal medya hesabından bir video paylaşım ile yaptı ve şunları söyledi:

Siyasi hayatım boyunca çok olay yaşadım. Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım. Dün gün boyu verdiğiniz desteklere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin benimle beraber oldunuz. O enerjinizi hissettim. Bu ihaneti yapanlar bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır.