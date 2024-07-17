Mustafa Sarıgül'den 'müstehcen video' açıklaması: Çirkin iftiraları atanlarla yargı önünde hesaplaşacağız

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2024 08:31 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 08:38 - Güncelleme:

Chp, Mustafa Sarıgül, Haber

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen müstehcen bir videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklama geldi. "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir." ifadelerini kullanan Sarıgül, "Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.