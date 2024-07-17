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Mustafa Sarıgül'den 'müstehcen video' açıklaması: Çirkin iftiraları atanlarla yargı önünde hesaplaşacağız

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Chp, Mustafa Sarıgül, Haber

Gündem Haberleri

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen müstehcen bir videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklama geldi. "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir." ifadelerini kullanan Sarıgül, "Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen müstehcen bir video sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımların artmasının ardından 'Mustafa Sarıgül' sosyal medya hesabı X'te gündem oldu.

Sarıgül, kişisel X hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hakkımda yayımlanan  video montaj,  şantaj,  tehdit  içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize  ve aileme  bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Düzenleyen:  - Gündem
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