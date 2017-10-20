Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığına geçtiğimiz günlerde atanan Sakarya Milletvekili Şaban Dişli gö-revinden istifa etti. Dişli, istifa dilekçesinde “Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan’ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim” ifadelerini kullandı. Dişli, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: Ancak bu şerefli göreve atanmamın ardından gerek basın gerek sosyal medya gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman, hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum. Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan’ı haksız yere, daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim.

KARDEŞİ YARGILANIYOR

Şaban Dişli’nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi Akıncı Üssü davasında tutuklu olarak yargılanıyor. Mehmet Dişli’nin darbe girişimini planlayan ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin üyesi olduğu belirtiliyor.