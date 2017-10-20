Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Balıkesir’de bir temel atma töreninde konuştu. İstifası istenen Uğur şunları söyledi: Son günlerde şahsımla ilgili birçok söylentiler devam ediyor. Ben bu konuda şunları söylemek istiyorum eşyanın ömrü var. Makamın ömrü var. Bu dünya imtihan dünyası, zerre kadar hayır işlerseniz mükâfatını zerre kadar şer işlerseniz cezasını göreceksiniz. Kalbinizden geçen kayıt altında ne diyor şah damarınızdan yakınım. Bizler imtihandayız. İnançlı insanlarız.

Hayır, bildiğimiz işlerde şer şer bildiğimiz işlerde hayır vardır. Ne mutlu bu kubbede hoş seda bırakanlara. Yaptığımız işlerde süreklilik var, insanlar iş bekliyor. Kıyametimiz koparılırken fidan dikiyoruz. Koltuğu bırakmamak için fidan dikmiyoruz. Bir de iradei külliye var, bütün kâinatın hepsini kontrol altında tutan. Bu işin içerisinde vefa da var veda da var. Allah’tan hayırlısını niyaz etmesini diliyorum.