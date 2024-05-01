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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan 1 Mayıs mesajı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kaydetti:

Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. 
 
Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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