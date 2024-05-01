Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kaydetti:
Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.
Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi