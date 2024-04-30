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AK Partili vekilden İmamoğlu'na 'Eda Nur' tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Partili vekilden İmamoğlu&#039;na &#039;Eda Nur&#039; tepkisi

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Partili Adem Yıldırım, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesine ilişkin, "Teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız" açıklamasında bulunan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yıldırım, "Troller gibi üç maymunu oynamış; görmemiş, duymamış, bilmemiş" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili konuştu.

Yıldırım, Eda Nur'un hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan açıklamanın, "özrü kabahatinden büyük" bir açıklama olduğunu söyledi.

'TROLLE GİBİ ÜÇ MAYMUNU OYNAMIŞ'

Olaydan sonra kazı çalışması yapılan yere konulan bariyerlerin olay öncesi yapılması gerektiğini kaydeden Yıldırım şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bazı medya mensupları ve öne çıkmış troller gibi üç maymunu oynamış; görmemiş, duymamış, bilmemiş. Dünyaya Hamas'ın terörist olduğunu söylemekle meşguldü beyefendi. Senin mesul olduğun yerde 5 yaşındaki çocuk ölüyor, sen gidiyorsun dünyaya 'Hamas terörist örgüt' diyorsun. Sen önce gel, İstanbul'daki 5 yaşındaki çocuğu koru ondan sonra bu tür açıklamalara gir." 

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor" demişti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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