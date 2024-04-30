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BBP lideri Destici: İnşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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BBP lideri Destici: İnşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa için siyasi partileri ziyarete başlamasının ardından BBP lideri Mustafa Destici'den açıklama geldi. Destici, partilere 'uzlaşmacı tavır' çağrısında bulunarak, "İnşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi partileri ziyaretine bugün başladı. 

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuştu. Türkiye'nin, darbecilerin, cuntacıların yaptırdığı antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini sık sık dile getirdiklerini hatırlattı.

'İNŞALLAH TÜRKİYE KURTULUR'

Anayasada her zaman yeni değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"2017'de yine anayasa değişikliği oldu, aradan 7 sene geçti şimdi tekrar anayasa konuşuluyor. Keşke o zaman toptan bir anayasa değiştirilebilseydi. Bugün zamanımız da var, 3-4 yıl seçimsiz zaman gözüküyor. Partilerimiz, kendi parti menfaatlerini, ideolojik çıkarlarını değil, ülkenin, milletin, hukukun çıkarlarını, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünü öne koyarak, bir anayasa yapma konusunda uzlaşmacı bir tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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