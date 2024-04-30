Meclis'te anayasa mesaisi! Kurtulmuş bugün Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları için bugün ziyaretlerine başlıyor. Kurtulmuş'un önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yeni anayasa mesaisi başlıyor. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin liderlerini ziyaret edecek.

ÖNCE ÖZEL ARDINDAN BAHÇELİ...

Kurtulmuş ilk olarak bugün saat 11.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı'nın daha sonra ise bugün grup toplantısı için Meclis'te olacak olan Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILACAK

Bu ziyaretlerde ise yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek, karşılıklı fikirler beyan edilecek. Kurtulmuş bu kapsamda diğer liderlerle de görüşecek.

Siyasi partiler öncelikli başlıklarını belirleyecek, ilerleyen süreçte ortak bir komisyon kurularak çalışmalar hızlandırılacak.