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Mehmet Uçum'dan "yeni anayasa" mesajı! İlk 3 madde ve 50+1'i vurguladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Uçum&#039;dan &quot;yeni anayasa&quot; mesajı! İlk 3 madde ve 50+1&#039;i vurguladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye yeni anayasa hazırlığına kenetlenmişken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yeni anayasada ilk 3 maddenin korunacağını belirten Uçum, "Yeni anayasada halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, % 50 +1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta mesaisi yoğun geçecek. Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler bu hafta başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını ziyaret ederek yeni anayasa için görüşmeler gerçekleştirecek. Gündem anayasa hazırlığına yoğunlaşmışken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan oluşturulacak anayasadaki temel ilkelerin ne olacağına yönelik önemli açıklamalar geldi.

YENİ ANAYASA GELENE KADAR TARTIŞMALAR SÜRECEK

Uçum'un yeni anayasa vurgusunda öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin olağan gündemi “Yeni Anayasa” tartışması yine öne çıkıyor. Açık olan şu ki ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu tartışma devam edecek. Çünkü yeni anayasa Türkiye’nin; subjektif değerlendirmelerden, öznel iradelerden bağımsız nesnel ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç karşılanana kadar yeni anayasa ülkemizin olağan gündemi olmayı sürdürecek.

Mehmet Uçum'dan

İLK ÜÇ MADDE VURGUSU

Elbette yeni bir anayasa hedeflense de sıfırdan, sil baştan bir kurgu olmayacağı tüm toplumda genel kabul görüyor. Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk’ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmî dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı Al Bayrak, millî marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa (yani ilk üç madde) Milletimizin vazgeçilmezidir.

YÜZDE 50+1'E DİKKAT ÇEKİLDİ

Yeni anayasada halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, % 50 +1 kuralının devam ettirilmesi halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir. Açıktır ki Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz yeni anayasanın kaidesi yani en sağlam temeli olacaktır.

"TAM BAĞIMSIZ MİLLİ BİR ANAYASA"

Her egemen devlet pozitif hukukunu oluştururken ve uygularken beka esaslı bir politik hukuk anlayışıyla hukuk üretimini yapar ve beka anlayışıyla uygular. Nitekim pek çok batı devletinin yaptığı budur. Beka tehdidi oluşturacak ya da beka tehditlerine zemin ve güç kazandıracak bir hukuk uygulaması egemen bir devlet açısından meşru değildir ve asla kabul edilemez. Bu nedenle devletin maddi ve manevi varlığını korumayı ve geliştirmeyi güvenceye alan, ülkesel tam bağımsızlığı bütün boyutlarıyla korumaya ve güçlendirmeye imkân veren “milli bir anayasa”.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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