Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katılarak burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'in istifası için "Süreç normal sürecinde ilerleyecek" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından yerine kimin geleceği sorulan Erdoğan, "İstişareler devam edecek. İstanbul'da da toplantılar, istişareler yapıldı" dedi.