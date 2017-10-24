Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katılarak burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'in istifası için "Süreç normal sürecinde ilerleyecek" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından yerine kimin geleceği sorulan Erdoğan, "İstişareler devam edecek. İstanbul'da da toplantılar, istişareler yapıldı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması
24.10.2017 - 13:46 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Partisinin grup toplantısına katılarak burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek'in istifası için "Süreç normal sürecinde ilerleyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katılarak burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'in istifası için "Süreç normal sürecinde ilerleyecek" dedi.
Etiketler : erdoğan,melih gökçek,istifa,
513953 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/513953.aspx
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