AK Parti’nin 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi için memleketi Giresun’a gelen Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası TSK içerisinde subay açığının olduğuna vurgu yapan Bakan Canikli, “15 Temmuz hain darbe girişimden sonra biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) çok büyük bir sıkıntı ortaya çıktı. Özellikle bu örgütün başta TSK olmak üzere kritik birçok alana nüfus ettiğini ve orada ciddi yapılanmalar ortaya koyduğunu biliyoruz ve bunun sonucunda biliyorsunuz 15 Temmuz’da TSK’da birçok ciddi operasyonlar yapıldı, ihraçlar gerçekleştirildi. Tabi hızlı bir şekilde bu ihraçların ortaya çıkardığı açığı kapatmak için çalışma yapıyoruz. Bunun sonucunda 15 Temmuz’dan sonra eğitime alınan 868 tane iç subay teğmenlerimizin atamasını 10 gün içerisinde gerçekleştiriyoruz inşallah. Bunlar 4 yıllık üniversite mezunları arasından 15 Temmuz’dan sonra alınan, eğitilen ve şimdi mezun olan subaylar. İnşallah 10 gün sonra onlar teğmen olarak tayin edilecekler. O hanin örgütün oraya nüfus etmesi sureti ile oradaki gençleri, subaylarımızı zehirlemesi nedeniyle ortaya çıkan o açığın ortadan kaldırılması için ilk çalışmayı bu şekilde yaptık” dedi.



2 bin 500 subay adayının mülakatınındı devam ettiği kaydeden Canikli, “Onlarda inşallah bu ay içerisinde tamamlanacak 9 ay eğiteceğiz 9 ay sonrada onları da subay olarak inşallah atayacağız. Bütün bunlar yeni kurulan Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiriyor inşallah önümüzde ki iki yıl içerisinde bu şekilde ortaya çıkan subay açığının tamamı kapatılmış olacak. Yine aynı şekilde 9 ay önce yüksekokul mezunları arasında astsubay yetiştirmek üzere seçtiğimiz Bin 526 gencimizde yine 10 gün içerisinde astsubay olarak ataması gerçekleştirilecek. FETÖ terör örgütü nedeniyle ortaya çıkan subay açığının kapatılması son derece önemli. 2 yıl içerisinde bu açığı bitiriyoruz ondan sonra normal harp okullarından normal eğitim süreci içerisinde subaylarımız yetişmeye devam edecekler” ifadelerini kullandı.



“Yeni bir terör tehdidi ile karşı karşıyayız” diyen Bakan Nurettin Canikli sözlerine şöyle devam etti:



“Özellikle Suriye kaynaklı PYD/YPG. Dostumuz, müttefikimiz Amerika’nın DEAŞ terör örgütü ile mücadele etmek için kendisine ortak seçtiği, arazide ortak olarak kabul ettiği PYD/YPG terör örgütünden bahsediyorum. Hiç tartışılmasız bir şekilde YPG Terör örgütüdür PKK’nın Suriye koludur. Aynı havuzdan besleniyor, aynı sözde yönetim kadrosu tarafından yönetiliyor PKK ile ve kesinlikle bir terör örgütüdür ve temel hedefi de PKK’nın Türkiye ilişkin hedefi, emelleri neyse PKK’nın, YPG/PYD’nin de o. Tabi buna müsaade etmemiz mümkün değil böyle bir terör örgütünün bulunduğu her yer Türkiye’nin doğru hedefidir. Bu bizim uluslararası hukuktan doğan hakkımızdır. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ne zaman gireceğimiz, ne zaman vuracağımız bilinmez her an olabilir hiç kimsede bunu engelleyemez.”