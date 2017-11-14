Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Irak-İran sınırında Merkez üssü Halepçe'nin güneybatısı olan bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan açıklamalardan sayıları 400'ü aşan insanın hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. Tablo vahim, yıkım ileri boyuttadır. Komşuluk hukukunun gereği ne ise o yapılmalıdır. Türkiye hazır olduğunu samimiyetle dile getirmiş, enkazın kaldırılması ile ilgili duyarlılığını göstermiştir. Türk Kızılayı harekete geçmiş, AFAD hazırlıklarını yapmıştır. Irak'ın kuzeyindeki depremden şiddetli yıkım ve can kayıplarından dolayı son derece üzgünüz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

DEPREMLE YAŞAYAMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ

İstanbul'da yaşanacak muhtemel büyük depremle ilgili uyarıcı ifadeler uzun süredir gündemdedir. Depremle yaşamasını öğrenmek zorundayız. Feci akıbetleri bugünden yorumlayıp mutlaka önlem almak mecburiyetindeyiz. Deprem değil, tedbirsizlik ölümlere yol açmaktadır. İmar çalışmaları, kentlerin yeniden inşası konularında da özen gösterilmesi tartışmasız önemdedir.

DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULACAKLAR

Terörle mücadele korkusuzca, kararlı bir şekilde hainleri hedef almaktadır. TSK, sınır ötesi ve vatan topraklarında teröristlere göz açtırmamaktadır. En son terörist teslim alınıncaya, en son kanlı silah kırılıncaya kadar mücadeleden geri dönüş yoktur ve tüm yollar kapalıdır. İnanıyorum ki hainler döktükleri tertemiz şehit kanlarında boğulacaklardır. Bekamıza silah doğrultan, kardeşlik bağlarımıza hançer saplamayı aklından geçiren kim varsa yaktıkları nifak ateşinde yanıp kül olacaklardır.

Toprak ve insan bütünlüğümüze suikasta yeltenene kim olursa olsun kaybetmeye mahkumdur. Millet kenetlenmiş, dev cüssesi ile ayağa kalkmıştır.

CHP'YE ATATÜRK TEPKİSİ

PKK, HDP ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır. Atatürk hiç kimsenin siyaset dövüşünün, sivri dilinin konusu olmayacaktır. Atatürk'e alaka yükseliyormuş, ne var bunda? Olması gereken bu değil mi? Ne güzel işte bunu polemik malzemesi hâline getirmek ahlaki mi? Yüzde 50+1 nelere kadirmiş, Atatürk konusu abartılıyormuş. Bazıları şaşkınlık geçiriyor, kelli felli kalem sahipleri hayretler içindeymiş. İpsiz sapsız değerlendirmeleri buruşturup atınız.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YAŞANAN GELİŞMELER

Beyrut ile Riyad arasındaki ilişkiler sürekli geriliyor. Hariri'nin rehin mi, yoksa gönül rızası ile mi Suudi Arabistan'da bulunduğu tam olarak açıklanamıyor. İsrail ile ilgili kuşkular Suudi Arabistan'ı tümden kavramış, tutuklamalar, cinayetler, küresel senaryolar son günlerde herkesin gündemindedir. Bizim ilgilendiğimiz hanedanlar arasındaki kavga değildir. İnancımız, kutsal mirasların bulunduğu Suudi Arabistan'ın dünyevi iktidar çatışmalarına kapılması esef vericidir.

ILIMLI İSLAM'A YENİ YETME PRENSLER Mİ TALİP?

Milyarlarca Müslüman açlık içinde kaybolmuşken, bir avuş şeyhin, emirin doymaz hırslarını nasıl açıklayacağız? Bu nasıl Müslümanlıktır, nasıl İslam anlayışıdır? Ilımlı İslam denilen dayatma nasıl dillendirilmektedir. Neyin ılığı? FETÖ'ye sipariş edilen dinler arası diyalog ve ılımlı İslam projesine şimdi yeni yetme prensler mi taliptir? Bu yolun sonunda hayır, huzur yoktur. Suudi Arabistan tasarlanan robota dünyada ilk kez vatandaşlık vermekle ne yapmak istemektedir?

ABD'YE FETÖ VE PKK TEPKİSİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın düzenlediği ABD ziyaretinin verimli geçtiğinin ifade edilmesi hiç kimseyi rehavete sürüklememelidir. Burada sorumluluğun esas itibarıyla ABD'de olduğunu aklımızdan çıkarmayız. Çürük iple kuyuya inen dibe çakılır. Terör örgütleri ile düşüp kalkandan dost olmaz. orunların anlık müdahalelerle, telefonla çözümünde mutabık kalınmıştır. ABD anlık müdahaleyi, telefon diplomasisini bir tarafa bırakmalı, önce terör örgütlerinden elini ayağını çekmeli, sonra FETÖ'nün hain başını elleri kelepçeli şekilde ilk uçakla Türkiye'ye göndermelidir.

ÇOK MU ŞEY İSTİYORUZ, İMKANSIZ MI?

Klişe ifadeleri geçelim. Suçluların derhal ve ön şartsız iadesini talep ediyoruz. Çok mu şey istiyoruz? imkansızı mı bekliyoruz? Saygı duyulmasını, milletimizin egemenlik haklarına riayet edilmesini şart görüyoruz. ABD, PKK'ya silah vermeyi bıraksın, Türkiye'yi küçük görmekten çok acilen uzaklaşsın.

SEÇİM BARAJI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta, dile getirdiğim bazı düşüncelerim hafta boyunca tartışılmıştır. Kuyuya taş atmasam da bazı gafilleri taşı düştükleri çukurdan çıkarmak için adeta çırpınmışlar, seçim barajı kapsamında hikayeler uydurmuşlardır. Bunlara hakikaten de acıyorum. Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Biz doğru gördüklerimizi hilesiz, hurdasız haykırmayı sürdüreceğiz. Yüzde 10 barajı ağır dedim, buna itiraz eden çıkmadı. 12 Eylül sonrasında inşa edilen barajla, MHP'nin ve Milli Selamet Partisi'nin silinmesi hedeflenmişti. İttifaklarla barajın aşılması mümkün olmuştur. Yüzde 10 barajı aşılabilir duruma gelmiştir. Artık bu kadar zorlamalar ve dayatmalarla birilerini öldürerek kendini yaşatma yerine hep beraber nasıl yaşarız noktasında bir uzlaşmaya varacak çalışma yapılmalıdır. Bu yüzde 5 mi olur, 6 mı olur, 10 olarak mı kalır? Müfteriler saldırmaya, MHP'yi karalamaya başlamışlardır.

MHP'NİN BARAJ SORUNU YOKTUR

Şunu herkes bilsin ki, MHP'nin baraj maraj sorunu asla yoktur. Aziz milletimizin desteği bunun en açık örneğidir. MHP, selin önündeki kütük değil, bizzat selin ta kendisidir. Biz barajdan korktuğumuz için değil, Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra değişen hükümet etme sistemi ile birlikte ortaya çıkan siyasal zaruretten, olası ittifaklarla barajın delinmesinden dolayı düşüncelerimizi paylaştık. MHP, onyıllardır yüzde 10'luk barajın aleyhine kurgulandığını gayet iyi bilmektedir.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ: YÜZSÜZ, HAYASIZ, ŞEREFSİZ

Baraj altına kaldığımızdan dolayı söylediğimizi iddia ettiler. Yüzsüzce, hayasızca ifade ettiler. Oy oranımızın yüzde 3, 5 civarında seyrettiğini şerefsizce ifade ettiler. Gökten kemik yağmayacaktır. Bozkurtun beğenmediğini çakallar kapışırmış. Bunların alayının sıraya girmesi de bu yüzdendir. Demokratik sistemlerde meşruiyetin temeli seçimlerdir. Seçim sisteminden beklenen aynı zamanda tüm siyasi akım ve eğilimlerin de parlamentoya yansımasıdır. Temsilde adalet ilkesinin de gereği budur.

MHP RÖVANŞA CEVAPSIZ KALMAZ

MHP barajları yıka yıka, manşetleri yara yara bugünlere gelmiştir. Yoluna da devam edecektir. Ala keçi her zaman püsküllü oğlak doğurmazmış. Önce adam olsunlar sonra yüzleri kalırsa bize laf yetiştirsinler. Nefesleri el veriyorsa, terör örgütlerine borozancı başı olsunlar. Bu CHP'nin 16 Nisan'dan beri karın ağrısı geçmek bilmiyor. Barajın aslında yüzde 50+1'e çıkmasından korkuyor. İP'den, HDP'ye, TKP'den diğer marjinal partilere kadar hepsinden medet umuyor, el uzatıyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki; 2019 seçimleri tek adamdan olanlar, demokrasiden olanlar olarak ikiye ayrılacaktır. Önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşirse CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan'ın rövanşı için çalışmasına hız verirse MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır.

AK PARTİ İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Bu bloklaşmaya cevaben 15 Temmuz'dan beri süregelen tutarlı duruşumuz korunacak siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Partimiz 7 Ağustos ve 16 Nisan şuurunun gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir.