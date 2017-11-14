Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, başvuru sonrası açıklama yaptı. Erkan Akçay, "İstanbul milletvekilimiz Sayın Celal Adan bugüne kadar ki siyasi müktesebatıyla, birikimiyle, temsil yeteneğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını en iyi şekilde yürütecektir ve temsil edecektir. Ayrıca Yenikapı ruhunu da temsil edecektir" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Hakkari milletvekili Selma Irmak’ın bu göreve yakışacağını ve hak ettiğini düşünüyoruz. Adil uygun seçim olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.