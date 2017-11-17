Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte bu tedbirler sırasında her ülkeye birtakım yükümlülükler düşüyor” dedi. Bakan Özhaseki, İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı’na katılmak amacıyla geldiği Almanya’nın Bonn kentinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Burada konuşan Bakan Özhaseki, şunları söyledi: Toplu ulaşımda ve enerjide iklim değişikliğiyle ilgili sıkıntı doğurabilecek sonuçlardan kaçınmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını 10 sene içerisinde 3 misli artırmış bir ülkeyiz. Enerji kaynaklarımızın neredeyse yüzde 45’i yenilenebilir... Bu konuda yeni yatırımlara da devam ediyoruz. Böylece temiz çevre için büyük katkı sunuyoruz.